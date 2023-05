Az orosz légierő legmodernebb fegyverei vesztek oda Brjanszk felett, súlyos csapást mértek a bahmuti csapatokra - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2023. május 14. 20:13

Múlt hét közepén két drón csapódott be a Kreml épületénél, akkor az oroszok azt állították, hogy Ukrajna áll a támadások mögött, de az ukránok nem vállalták a felelősséget. Most Volodimir Zelenszkij ismét azt hangsúlyozta, hogy országának nincs köze a támadásokhoz. Közben orosz drónokat semmisített meg az ukrajnai légvédelem Kijev fölött, és légitámadásokról adtak hírt a kelet-ukrajnai Harkiv és a nyugat-ukrajnai Ternopil megyékből is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.