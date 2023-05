Elismerte Oroszország: súlyos csapást mértek az ukrán erők a bahmuti csapatokra

Az orosz védelmi minisztérium napi tájékoztatójában elismerte, hogy a 4. motorizált lövészdandár parancsnoka, Vjacseszlav Makarov és egy másik, meg nem nevezett egység parancsnokhelyettese, Jevgenyij Brovko elesett a harcok során. Mindkét katonatiszt ezredesi rangban szolgált.

A közlemény azért is különleges, mert Oroszország csak a lehető legritkább esetben jelenti be a magas rangú katonatisztek halálát. A közlemény hozzátette, hogy az elmúlt 24 órában indított összes ukrán ellentámadást sikerült visszaverni.

Több ukrán forrás (orosz milbloggerek alapján) azt állítja, a két ezredes valójában a Kliscsivkában található orosz parancsnoki központ elleni ukrán csapás során vesztette életét. A milbloggerek értesülése szerint a 124. dandár parancsnoka is életét vesztette a támadásban, az ő neve azonban nem szerepel a hivatalos jelentésben.

The Russian command post in Klishchiivka, south of Bakhmut, has been struck. The Russian MoD admits the death of Colonel Vyacheslav Makarov and Colonel Yevgeny Brovko.Russian mil-bloggers also claim that the commander of the 124th brigade has been killed, plus around 20-40 KIA. pic.twitter.com/7sZDCXjl9c