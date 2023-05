Hatalmas robbanás rázta meg Ternopilt? Kiderült, hogy mi lángolt a felvételeken

Korábban mi is beszámoltunk róla, az Eurovíziós Dalfesztivál döntője alatt, az Ukrajnát képviselő Tvorchi zenekar fellépése előtt percekkel orosz rakétacsapás érte a duó szülővárosát, Ternopilt.

Az internetre felkerülő felvételek hatalmas robbanásokat mutatnak be, az orosz források pedig változatosan egy üzemanyagtöltő állomás, illetve nyugati katonai segélyek megsemmisüléséről számoltak be.

Azonban kiderült, az összeválogatott felvételeknek semmi közük az orosz rakétacsapáshoz, de még Ukrajnához se.

GeoConfirmed Disinformation. In the last 24 hours some pro-Russian accounts called us out for not pic.twitter.com/7oi2gUSVIg