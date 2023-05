Mindenkit meglepett Erdoğan, szinte elsőre vitt mindent

Portfolio 2023. május 14. 22:37

Recep Tayyip Erdoğan győztesen kerülhet ki a mai elnökválasztásból, akkor is, ha ma este nem is lesz még hivatalosan elnök. Minden adatsor szerint 50% alá esett a támogatottsága, azonban így is nagy előnyre tett szert ő és a mögötte lévő pártszövetség is.