Elképesztő jelentés érkezett: fájdalmas veszteséget szenvedett az orosz légierő Ukrajnában

Az Oryx által a háború kezdete óta vezetett lista csak azokat a megsemmisült harci repülőgépeket tartalmazza, amelyekről fényképes vagy videós bizonyíték áll rendelkezésre.

Ez azt jelenti, hogy a megsemmisült harci repülőgépek száma ennél magasabb is lehet. A lista tartalmaz felderítésre használt drónokat, de nem tartalmazza a csaliként vagy kamikaze drónként (például az orosz Lancet) alkalmazott pilóta nélküli légi járműveket.

is now visually confirmed to have lost 400 aircraft, helicopters and military grade U(C)AVs since it began its invasion of on February 24, 2022.Full list: #Russia