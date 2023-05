Figyelmeztetnek az elemzők: súlyos hiányosságra mutatnak rá Oroszország legújabb támadásai

Az Institute for the Study of War (Háborús Tanulmányok Intézete) amerikai elemzőintézet legutóbbi, orosz-ukrán háborúról készített elemzésében arról számolt be, hogy a legutóbbi orosz légitámadások azt mutatják, Moszkva kezd kifogyni a precíziós rakétákból. Ennek ellenére Oroszországnak továbbra is megvan a képessége arra, hogy korlátozott légi hadjáratot folytasson az ukrán katonai ipari és logisztikai létesítmények ellen.