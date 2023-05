Hízelgő hasonlatot kapott az európai nagyhatalom vezetőjétől Zelenszkij

Rishi Sunak a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akit a híres második világháborús kormányfőhöz, Winston Churchillhez hasonlított.

- üdvözölte Rishi Sunak Volodimir Zelenszkijt, aki visszatért az Egyesült Királyságba.

A brit miniszterelnök megosztott emellett egy képet, amelyen a két vezető Chequersben ölelkezik. Ilyen képeket már megszokhattunk Zelenszkij és Boris Johnson között - emlékeztet Johnson és az ukrán elnök kimagaslóan jó kapcsolatára a Sky News.

Rishi Sunak elmondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy a szobában, amelyben Chequersben álltak, Winston Churchill számos "híres beszéde" hangzott el a második világháború alatt.

A brit miniszterelnök ezután azt mondta, hogy "ugyanígy" Zelenszkij és Ukrajna "bátorsága és szívóssága mindannyiunk számára inspirációt jelent".

A hasonlat sem teljesen új, korábban már Boris Johnson is saját példaképéhez, Churchillhez hasonlította Ukrajna vezetőjét, továbbá Sir Winston Churchill-díjjal is kitüntette a politikust.Zelenszkij elmondta, hogy az Egyesült Királyság már eddig is sok támogatást küldött, és úgy fogalmazott: "szívből hálásak vagyunk". Hozzátette, hogy megvitatják az Ukrajnának nyújtandó sürgős támogatást és Európa biztonságát.

Ahogyan megírtuk, a brit kormányfő hivatala szerint Rishi Sunak hétfőn megerősíti több száz légvédelmi rakéta és további pilóta nélküli légi rendszerek, köztük

TÖBB SZÁZ ÚJ, TÖBB MINT 200 KILOMÉTERES HATÓTÁVOLSÁGÚ DRÓNOK BIZTOSÍTÁSÁT.

Címlapkép forrása: Getty Images