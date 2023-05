Merész kijelentés Moszkvától: lelőtték volna az új ukrán csodafegyvert?

Az orosz védelmi minisztériumnak mára már szokásává vált, hogy az Ukrajnának felajánlott nyugati fegyverek megérkezése után lényegében azonnal bejelenti ezek megsemmisítését is, így történt most a francia-brit fejlesztésű Storm Shadow robotrepülőgéppel is.

A Storm Shadow nem számít különösebben új fejlesztésnek: a 2000-es évek elején állt szolgálatba, mint repülőgépről indítható „cirkálórakéta”.

Képanyagot a védelmi minisztérium nem közölt az akcióról, illetve független forrásból sem tudtuk megerősíteni a hírt, azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az orosz légvédelem elméletben képes megsemmisíteni a fegyvert: a Storm Shadow szubszonikus robotrepülő, általában 1000 km/h-s sebességen halad, fő „védelme” inkább abban rejlik, hogy mindezt a talajhoz tapadva, 30-40 méteres magasságban teszi, mindazonáltal több orosz légvédelmi eszköz, például a népszerű SZ-300-as légvédelmi rakétarendszer is képes arra, hogy – amennyiben kellő időben észlelik a fegyvert – alacsony magasságban repülő célpontokat semmisítsen meg.

A címlapkép illusztráció, egy orosz Tupolev-95-ös nehézbombázó látható rajta. Forrás: Getty Images