Hírszerzési jelentés: kézzelfogható eredménnyel járt az ukránok számára a bahmuti ellentámadás

A jelentés szerint a Wagner zsoldoscsoport erői fokozatosan haladnak előre az ukrán pozíciók megtisztításában Bahmut belvárosában.

Ugyanakkor az elmúlt négy napban a szárnyakon az ukránok taktikai előrehaladást értek el, stabilizálva a helyzetet a maguk számára.

A várostól délre történő előrehaladás mellett az ukrán támadások visszaszorították az orosz frontvonalat a Bahmuttól északnyugatra. Ez valószínűleg

lehetővé tette az ukrán erők számára, hogy ismét biztonságosabban használhassák a kulcsfontosságú 0506-os utánpótlási útvonalat.

Ukrajna a Donyec–Donbasz-csatorna vonalán tartja föl az oroszok nyugati előrenyomulását, a vízfolyást akadállyá alakítva a Csasziv Jar körüli mély védelmi zóna részeként – írja a hírszerzési jelentés.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) legújabb térképén így néz ki a bahmuti hadihelyzet:

A brit védelmi minisztérium tegnapi térképe a teljes ukrajnai helyzetet mutatja:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 15 May 2023. Find out more about the UK government's response: https://t.co/Mejbid8uXQ