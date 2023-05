Ritka kelet-európai fegyver bukkant fel az ukrán harctéren - Fény derülhet a rejtélyes adományozó kilétére?

Az Ukraine Weapon Tracker tette közzé a felvételt, amelyen az ukrán hadsereg által használt M1981-es vontatott tarack látható.

A tarack alapja a szovjet gyártmányú D-20-as, a tüzérségi rendszert licenc alapján gyártották a romániai Reșita üzemben. Románia 1975 végén szerezte be a gyártásukhoz szükséges dokumentációt Kínából. Az eredeti D-20-ashoz képest eltérő, Romániában fejlesztett és gyártott löveggel szerelték fel.

: The Ukrainian army received a new type of 152mm howitzer- Romanian M1981, a derivative of the Soviet D-20.Deliveries of these howitzers were not announced previously, but recently Ukraine also received APR-40 MRLS in a configuration exclusive to Romania. #Ukraine