Valóra válhat Ukrajna régóta dédelgetett álma: újabb országok csatlakoztak a "vadászgép-koalícióhoz"

Az Európa Tanács izlandi csúcstalálkozóján találkozott Rishi Sunak brit miniszterelnök és Mark Rutte holland miniszterelnök. Sunak tájékoztatta holland kollégáját Volidimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői, Chequersben tett látogatásáról - jelentette a brit kormányfő hivatala a brit Sky News beszámolója szerint.

Ahogyan megírtuk, a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján a brit és az ukrán vezető "a repülőgépek koalíciójáról" tárgyalt. A megbeszélésen arról is szó volt, hogy az Egyesült Királyság az ukrán pilóták képzése mellett más országokkal együttműködve F16-os vadászgépeket biztosítana Ukrajna számára.

A miniszterelnök és Rutte úr megállapodtak abban, hogy egy nemzetközi koalíció létrehozásán fognak dolgozni, hogy Ukrajnának légi harci képességeket biztosítsanak, a kiképzéstől kezdve az F16-os repülőgépek beszerzéséig mindenben támogatva

- mondta el a Downing Street szóvivője.

A miniszterelnök megismételte meggyőződését, hogy Ukrajna jogos helye a NATO-ban van, és a vezetők egyetértettek abban, hogy fontos, hogy a szövetségesek hosszú távú biztonsági támogatást nyújtsanak Ukrajnának, hogy garantálják, hogy elrettentenek a jövőbeni támadásoktól

- tették hozzá.

A brit The Guardian beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij üdvözölte az Egyesült Királyság és Hollandia ígéretét arra, hogy "nemzetközi koalíciót" hoznak létre Ukrajna vadászrepülőgép-támogatására, valamint Franciaország támogatását a koalícióhoz.

Az ígéretre reagálva esti beszédében Zelenszkij úgy fogalmazott, ez egy "jó kezdet", és hozzátette:

Köszönöm mindenkinek.

A belga DeMorgen Belgium miniszterelnökét idézve írta meg, miszerint Belgium is csatlakozik "a repülőgép-koalícióhoz", az ország kész ukrán pilótákat képezni F16-os harci repülőgépre.

Belgium is ready to train Ukrainian pilots to fly F-16 combat aircraft️ This is reported by DeMorgen, citing the Prime Minister of Belgium. At the same time, the UK and the Netherlands agreed to work on creating a coalition for the purchase of fighter jets for pic.twitter.com/JHigDmeF7r