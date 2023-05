Fotók: különleges vadászgép bukkant fel az ukrán légierőben

A Ukraine Weapons Tracker osztott meg nemrég egy fényképet Ukrajna első „új” MiG-29-eséről, egy MiG-29UBS típusú, kétüléses kiképzőgépről, amely sajátos, tigriscsíkos festést visel. A gépet „Szlovák Tigris” néven ismerték korábban és még makett is készült belőle.

A gépet Szlovákia adományozta a kijevi légierőnek: a szlovák légierőben 1303-as oldalszámot viselt. Az ukránok a gép egyedi festését nem mázolták le, viszont a szlovák légierő hadijelét és oldalszámát átfestették.

Here's what this aircraft looked like almost ten years ago in Slovak service. The distinctive paint job can be easily seen.Source: https://t.co/0294LBZcTY