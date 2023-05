Novák Katalin: muszáj egyértelmű üzenetet küldeni az oroszoknak, nem könnyű a viszonyunk a lengyelekkel

„Miután elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy Oroszország megtámadott egy szomszédos szuverén államot, nem zárulhat ez a háború azzal, hogy Oroszország egészében tudta teljesíteni a háborús célkitűzéseit”, ezért "muszáj megüzenni, egyértelművé tenni Oroszországnak, hogy átlépték ezzel a Rubicont és így nem lehet rendezni a konfliktusokat a mai világunkban" – fogalmazott New Yorkban az M1-nek adott interjúban Novák Katalin. Magyarország köztársasági elnöke a háborúval kapcsolatban jelentős elmozdulást lát a nemzetközi közhangulatban, és a háborús felek részéről is.

Erre példaként említette, hogy az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján, Reykjavíkban ott volt az ukrán miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij elnök online bejelentkezett a tanácskozáson. Hozzátette: "mindketten beszéltek a béke szükségességéről", ami az "ő elképzelésük szerinti béke". Ez arról szól, hogy az oroszokat ki kell szorítani az általuk elfoglalt területekről, de egyre többen fogalmazzák meg a béke fontosságát - fogalmazott Novák Katalin. Ezután fogalmazta meg a bevezetőben jelzett mondatokat.

Amint megírtuk: az Európa Tanács minapi ülésén egyetlen uniós tagállamként Magyarország nem írta alá azt a határozatot, ami Ukrajnáról szól:

Azt is jelezte az államfő: "mind az ENSZ, mind az Európai Unió, minden nemzetközi szervezet, amelynek tagjai vagyunk, az Európa Tanácsot is beleértve" békemisszióként jöttek létre a második világháború után azért, hogy még egyszer ne történhessen meg egy olyan világégés, amely az első és második világháborúban volt. Mint megjegyezte: most itt vagyunk egy lehetséges világháború küszöbén. A köztársasági elnök ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a szervezetekben "kötelességünk a békéhez vezető utat közösen keresni".

Szavai szerint Ferenc pápa magyarországi látogatása is megerősítette abban, hogy vannak olyanok, akik a béke melletti kiállást sürgetik és a békéhez vezető utat igyekeznek megtalálni. "Mi magyarok is ilyenek vagyunk, és ennek megfelelően Magyarország vezetői (...) is keresik, keressük a békéhez vezető utat" - fogalmazott Novák Katalin, a békéhez vezető út megtalálásának fontoságát is hangsúlyozva.

A magyar-lengyel viszonyról azt mondta, "kifejezetten jó a személyes viszonya" mind a lengyel elnökkel, mind a lengyel miniszterelnökkel. Hozzátette ugyanakkor, hogy "nem felhőtlen és nem olyan könnyű most" a magyar-lengyel viszony, mint amilyen a háború előtt vagy néhány évvel ezelőtt volt. Ennek oka pedig szerinte az, hogy Lengyelország más helyzetben van a háború vonatkozásában, mint Magyarország. Novák Katalin úgy látja, hogy a magyar-lengyel barátságot kár és korai lenne temetni, vannak vitáik, de alapvetően jó a kapcsolat a két ország között.

A jövőre vonatkozó tervekről szólva ismertette: szeptemberben ismét megrendezik Magyarországon a Demográfiai Csúcsot, jövőre pedig szeretné vendégül látni a világ női államfőit Budapesten. Az államfő beszámolt arról is, hogy hamarosan Albániában tesz látogatást, amivel a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását kívánja elősegíteni, valamint ellátogat Csíksomlyóra is.

Címlapkép forrása: MTI/Sándor-palota/Bartos Gyula. Novák Katalin köztársasági elnök felszólal az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Reykjavíkban 2023. május 17-én. Mellette balról Leo Varadkar ír miniszterelnök.