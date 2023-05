Átléphette a vörös vonalat Ukrajna: úgy néz ki, amerikai páncélosokkal törtek be Oroszország területére

A mai nap során páncélozott járművekkel lépte át a Kijevhez lojális, de amúgy orosz származású harcosokból álló Szabad Oroszország Légió az orosz-ukrán határt és elfoglalt egy települést Oroszország nemzetközileg elismert határain belül:

Az eseményről készült videókból teljesen világosan kiderül: az akcióban a Légió számos amerikai harcjárművet használt fel, köztük HMMWV típusú 4x4-es páncélosokat és International MaxxPro MRAP-eket.

1 Tank and 2 Armored Vehicles with the Freedom of Russia Legion in the Belgorod Region of Western Russia. pic.twitter.com/N0eWfqrOsT