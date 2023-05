Az oroszok eddig nem látott győzelmet arattak? - Bahmut miatt megy az üzengetés

Portfolio 2023. május 22. 06:29

A Wagner zsoldoscsoport vezére mellett már az oroszok is azt állítják, elfoglalták Bahmutot. Az ukrajnai háború az egyik fő témája a G7 hirosimai csúcstalálkozónak, amelyen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij személyesen is részt vesz. Az ENSZ-főtitkár szerint még nincs látóhatáron a béke. Amerika engedélyezte az F-16-os vadászbombázók exportját Ukrajna számára azoknak az országoknak, melyek így akarnak tenni, emellett Biden engedélyezi az ukrán pilóták kiképzését is az F-16-osokra. Cikkünk vasárnap is folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.