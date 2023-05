Lecsaptak az ukránok az orosz elitosztagra: Moszkva legmodernebb páncélosai vesztek oda

A járművek valószínűleg egy elit deszantos alakulathoz tartoztak, erre enged legalábbis következtetni az, hogy egy VDV-s BMD-2-es lövészpáncélost kísértek.

Nagyon úgy néz ki, hogy az ukránok csapdát állítottak az oroszoknak: a járművek aknára futottak, majd páncéltörő rakétafegyverek tüze alá kerültek.

Az eseményről publikált fotók alapján úgy tűnik, hogy az MRAP-ek és a BMD is megvédte személyzetét: az orosz katonák valószínűleg élve elhagyták járműveiket.

: The Ukrainian 59th Motorized Brigade destroyed a Russian AMN-590951 multipurpose armoured vehicle and a BMD-2 airborne IFV (Previously misidentified as an MT-LB) during the same attack near Pisky, Oblast.Another AMN-590951 was also damaged and abandoned. #Ukraine