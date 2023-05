Térkép: itt törtek be Oroszországba a szabotőrök, valóban amerikai páncélosok mentek át a határon

Térképet tett közzé a War Mapper az Oroszország területén történt, Ukrajna területéről származó behatolásról. Azt is megerősítették geolokációval, hogy valóban amerikai katonai járművekkel törtek be Oroszország területére az ukránpárti orosz önkéntesek.

A War Mapper az ukrajnai háború egyik legobjektívebb térképes oldala, többször használtuk fel a készítményeiket a bahmuti harcok illusztrálására.

Most térképet készítettek arról is, hogy pontosan hol törtek be az ukránpárti orosz harcosok Oroszország területére, mekkora lehet az a terület, melyet „ellenőriznek.” A térképen jól látható, hogy a behatolás egyelőre minimális területre terjed ki, az ukránpárti harcosok Grajvoron határán járnak.

A map of the incursion from Ukraine into Belgorod Oblast, Russia.It is likely that this is a short-term operation to force movement of Russian forces. It would be politically difficult for Ukraine to support any long-term occupation of Russian territory. pic.twitter.com/28A7Esdi2N — War (Mapper) May 22, 2023

Nemrég geolokáció készült arról is, hogy pontosan hol láthatók azok az amerikai gyártmányú Humveek és más terepjárok, melyeket a „Szabad Oroszország Légió” a betöréshez használt. Ezek alapján megerősíthető, hogy valóban amerikai katonai járműveket használtak az ukránpárti harcosok a behatolás során - az Egyesült Államokban gyártott HMMWV típusú 4x4-esek vannak Oroszország területén.

video from an Ukrainian drone at the Grayvoron checkpoint in the Belgorod region.The footage shows the presence of several Ukrainian armored vehicles and soldiers, including an American HMMWV, on the territory of the border checkpoint.To confirm the geolocation, a comparison pic.twitter.com/m3vkxjuv86 — ayden (@squatsons) May 22, 2023

Ma délután váratlanul betörtek az orosz Belgorod megye területére a Szabad Oroszország Légió harcosai, a fejleményekről itt írtunk:

Címlapkép: ukrán katona egy Humvee katonai járművel. A fotó a háború előtt készült, csak illusztráció. Forrás: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images