Alig jött meg az engedély, állítólag már képzik is az ukrán pilótákat az F-16-osokra

A Guardian arról ír, hogy az Agence France-Presse-nek (AFP) nyilatkozó, névtelenséget kérő európai uniós diplomata arról számolt be, hogy már megkezdődött ukrán pilóták lengyelországi kiképzése. Elmondta azt is, hogy a pilótákat F-16-os gépek kezelésére tanítják be.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi vezetője korábban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok áldását adta arra, hogy ukrán pilótákat képezzenek ki F-16-os vadászgépek irányítására. Ukrajna szerint ezekre a gépekre égető szükség van az orosz invázió visszaveréséhez.

A varsói védelmi minisztérium nem kívánt nyilatkozni az ügyben, azonban azt hónapokkal ezelőtt kijelentette, hogy készen áll arra, hogy ukrán pilótákat képezzen ki repülőgépekre.

A Guardian beszámolójából az is kiderült, hogy Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter elmondta, a kiképzés lehet az első lépés a nyugati repülőgépek Kijevbe történő szállítása felé.

