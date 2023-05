Amerikai páncélost zsákmányoltak Oroszország területén – Orosz kézen egy M1224-es

Tegnap behatolt egy nagyobb fegyveres csoport Ukrajna területéről az oroszországi Belgorod területére: az akciót a Kijevhez lojális orosz felkelőcsoport, a Szabad Oroszország Légió vállalta magára.

Az akcióban az orosz partizánok / szabotőrök számos amerikai járművet, köztük HMMWV típusú 4x4-eseket és MaxxPro MRAP-et használtak.

A Ukraine Weapons Tracker szerint az egyik MaxxPro láthatólag sértetlen állapotban az orosz haderő kezére került az éjjel: ezzel a történelem során először a területére ellenséges szándékkal behatoló amerikai katonai jármű került Oroszország kezére.

: A M1224 MaxxPro MRAP was captured by the Russian army during today's raid of the pro-Ukrainian Russian units over the border into Oblast. #Russia