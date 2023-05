Még mindig nem ellenőrzi Oroszország teljesen Belgorodot

Az oroszországi belgorodi régió kormányzója kedd reggeli üzenetében kijelentette, hogy a térségben folytatódik a terület "megtisztítását", és továbbra sem térhetnek haza az elmenekült lakosok.

Vjacseszlav Gladkov reggeli bejelentkezésében kijelentette, folytatódik a "terrorellenes művelet" Belgorodban. Ez a hivatalos megnevezése annak az eseménynek, amely során Ukrajnához lojális orosz nemzetiségű katonák, amerikai páncélosokkal felfegyverezve megszálltak több határ menti orosz települést is.

Az oroszországi kormányzó bejelentkezésében elmondta, a védelmi minisztérium és a rendvédelmi szervek folytatják az Ukrajnával határos terület "megtisztítását". A videóüzenetben később hozzátette: azok akik ideiglenesen elmenekültek otthonaikból, továbbra sem térhetnek vissza a határ menti településekre.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Oroszország továbbra sem tudta teljesen biztosítani a hétfőn a szeparatisták által megszállt területeket. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy az Ukrajnához lojális csapatok továbbra is orosz területen tartózkodnak-e, vagy az éj leple alatt visszavonultak.

Gladkov elmondása szerint az evakuálás során egy civil életét vesztette, további kettő pedig megsebesült.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images