Megjelentek az ukrán fronton az első NM189-esek

A Leopard 1-es alvázra épített katonai járművek műszaki feladatok elvégzésére specializáltak, vagyis egyebek mellett árkokat ásnak, akadályokat távolítanak el a harctérről, elakadt harcjárműveket húznak ki a sárból, stb.

: The first video showing a Norwegian NM189 Ingeniørpanservogn armoured engineering vehicle on Ukrainian soil. The NM189 is based on the Leo 1 tank chassis and is equipped with a crane arm, a blade and cable winches.In total, three of these were donated by Norway. #Ukraine