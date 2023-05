Megoldották a lehetetlent az ukránok: ősrégi Szu-24-esre rakták rá a rettegett Storm Shadow rendszert

Néhány hete jelentette be London, hogy Storm Shadow típusú cirkálórakétákat küldtek Ukrajnának, pár nappal ezután már meg is jelentek az első beszámolók arról, hogy a fegyverrendszereket sikeresen használták orosz célpontok ellen.

Mivel Ukrajna nem rendelkezik olyan repülőgépekkel, melyekkel „gyári beállítások” mellett kompatibilis lenne a brit légi indítású cirkálórakéta, a fegyverek transzferjét valószínűleg hosszas felkészítés előzte meg. Szinte biztosra vehető, hogy a brit mérnökök, műszerészek, repülési szakértők már hónapokkal a bejelentés előtt is azon dolgoztak, hogy biztosítsák az ukrán repülőgépek kompatibilitását a brit rakétarendszerrel.

Ben Wallace brit védelmi miniszter látogatása során kiderült az is, hogy pontosan melyik repülőgéptípust építették át az ukránok, egy helyszíni, dedikált fotóról világossá válik, hogy az ukrán légierő Szu-24MR típusú harcászati felderítő repülőgépeit szerelték fel a Storm Shadow rakétákkal.

: We obtained the first ever HQ image of the Storm Shadow missile used by the Ukrainian Air Force, carried by Su-24MR #Ukraine