Videó: eltalálták az ukránok Oroszország egyik legmodernebb hadihajóját

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Boszporuszon áthaladó, az orosz Fekete-tengeri flotta kötelékébe tartozó Ivan Hursz felderítőhajót ukrán dróntámadás érte szerdán, 400 kilométerre az ukrán partoktól. Az orosz védelmi minisztérium napi jelentésében közölte, a támadást sikeresen visszaverték, és közzétettek egy videót arról, hogy kilőtték a három támadó drón egyikét.

A most megjelent, az ukránok által közzétett felvétel tanúsága szerint azonban legalább az egyik drónnak sikerült eltalálnia a hadihajót. A találat okozta kárról nincsenek elérhető információk.

️ Footage from one of the unmanned boats that attempted to strike the Ivan Khurs ship near the Bosphorus yesterday. This tells us that the ship is most likely damaged. #BREAKING