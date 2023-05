Megindultak az orosz atomfegyverek Belaruszba, a Wagner elhagyja Bahmutot – Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. május 26. 06:59

Megkezdődött a taktikai atomfegyverek átszállítása Oroszországból Belaruszba – jelentette be csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. A Wagner zsoldoscsoport eközben megkezdte a kivonulást Bahmut városából. Az Egyesült Államok vizsgálatot indított az ukránbarát egységek hétfői belgorodi behatolása nyomán, melynek során felvételek szerint a fegyveresen amerikai katonai járműveket is használtak. Mark Milley vezérkari főnök nem tudta biztosan megmondani, hogy amerikai fegyverszállítmányok is voltak-e az Oroszországba betörő egységeknél, de hangsúlyozta, Washington felszólította Ukrajnát, ne használjanak amerikai fegyvereket Oroszország elleni közvetlen támadásnál. Az amerikai titkosszolgálat szerint ukrán egységek állhattak a május 3-i, Kreml elleni dróntámadás mögött, de Volodimir Zelenszkij vélhetően nem volt informálva előre az incidensről.