Megnézte Prigozsin a Wagner-bunkereket, közben végig az orosz védelmi minisztériumot trollkodta

A Wagner-vezér kezet ráz a zsoldosaival és cigarettát ad nekik, majd szemügyre veszi az alakulatok szálláshelyeit, köztük a tiszti körleteket.

Prigozsin tetszését különösen a parancsnoki állás nyűgözi le. Miközben szemügyre veszi a földbe ásott műveleti központot, végig az orosz védelmi minisztériumot trollkodja, szurkálódó megjegyzéseket téve arra, hogy az orosz reguláris erők parancsnoki állásai ennél sokkal fényűzőbbek és nagyobbak.

Ez így szép. Semmi extra. A legfontosabb, hogy nem lopják el a pénzt. Ez így elég szerény, csak az van itt, aminek lennie kell”

– mondja Prigozsin, az orosz hadvezetést átjáró korrupcióra utalva.

Prigozhin visited the headquarters of the terrorist organisation PMC Wagner. One may find it hard to not notice the footage is a similar style to Shoygu's staged video reports. As usual, Prigozhin does not miss the opportunity for leave stingy comments. pic.twitter.com/mEQ98Zw3IQ