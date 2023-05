Rejtélyes felvételek: a saját gépüket vagy az ukránok rakétáját szedte le az orosz légvédelem?

A közösségi médiában terjedő felvételek és híroldalak beszámolói szerint a katonai repülőtérnek otthont adó, Rosztovi területen elhelyezkedő Morozovszk felett lángolva zuhant az égből egy eszköz, amely a helyi orosz vezetés állítása szerint egy sikeresen lelőtt ukrán rakéta, míg nem hivatalos ukrán álláspontok szerint egy tévedésből lelőtt orosz repülőgép lehetett.

Az alábbi, Twitteren terjedő felvételeken az látható, amint egy azonosítatlan eszköz kigyulladva zuhan és robban fel a sötét, éjszakai égen, a jelentések szerint a Rosztovi területen található Morozovszk katonai repülőterénél.

️️️ Военный аэродром в Морозовске. Ростовская область. pic.twitter.com/56Qo2hY0g2 — Apocalypto () May 25, 2023

Morozovszk légvonalban nagyjából 280 kilométerre helyezkedik el a frontvonaltól, és egyes nem hivatalos ukrán állítások szerint

a felvételen egy lelőtt orosz gép zuhanása látható, amely oroszország saját légvédelmének áldozata lett.

What air defense doing ?At the Russian airfield in Morozovsk (Rostov region) air defense doing: busy night..... #RussiaIsCollapsing — Kvist.P️ (@kvistp) May 25, 2023

Another view with audio and timestamp of what was likely a Russian plane shot down by Russian air defense over Morozovsk military airfield. pic.twitter.com/uZIvQ2MZRt — Igor (Sushko) May 25, 2023

A Yahoo News beszámolója szerint ezzel ellentétben május 25-én este Vaszilij Golubev,

a Rosztovi terület kormányzója azt állította, hogy az orosz légvédelem egy ukrán rakétát lőtt le Morozovszk térségében.

Az Osintdefender nevű, nyílt forrásokat elemző Twitter-fiók ukrán drón lelövéséről számolt be.

A Ukrainian Drone has reportedly been Shot Down by Russian Air Defense Batteries near Morozovsk Air Force Base in the Rostov Region of Western Russia; the Base is Home to the 559th Bomber Aviation Regiment who utilize Su-34 Medium-Range Bombers. pic.twitter.com/apvdulmVww — OSINTdefender (@sentdefender) May 25, 2023

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Ukrajna által nemrég kapott, brit-francia fejlesztésű Storm Shadow pilóta nélküli repülőgép hatósugara az exportváltozat esetében 250 km.

Szintén beszámoltunk arról, hogy felvételek szerint egy drón csapódhatott be a szomszédos régióban található Krasznodar városba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images