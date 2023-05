Szépen kipofozták az oroszok az ősrégi T-62-est, de így sem húzta sokáig az ukrán fronton

Tavaly nyáron kezdte el visszahozni rendszerbe az orosz haderő az 1960-as években bemutatott, 2000-es években szolgálatból kivont T-62-es harckocsikat.

A harcjárművek többségét alapos modernizációnak vetették alá: kaptak új motort, hőkamerákat, és reaktív páncélzatot is.

Az alábbi videón egy jelentősen modernizált T-62-es látható, valamikor a közelmúltban semmisítette meg az ukrán haderő. A videón pontosan nem látszik, milyen eszközzel végeztek a harcjárművel, szintén nem kizárt, hogy a T-62-est már hátra hagyták a kezelőik, mire az ukránok rátámadtak.

: The Ukrainian 79th Air Assault Brigade destroyed a Russian T-62MV tank (Possibly Obr. 2022) in the vicinity of Marinka, Oblast. #Ukraine