Ilyen esélye van a török elnökjelölteknek az utolsó felmérések szerint

A török elnökválasztás második fordulója előtt a közvéleménykutatók még az utolsó nap is közöltek újabb adatokat, amelyek alapján nehéz eldönteni, hogy milyen végkimenetelre lehet számítani.

Egyrészről az ezen a héten közzétette 15 felmérés átlaga alapján 52,4%-on áll Recep Tayyip Erdoğan, kihívója Kemal Kılıçdaroğlu pedig 47,5%-on.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur sonuçlarıyla ilgili gerçekleştirilen 15 anketin ortalaması %52,4 Recep Tayyip Erdoğan %47,5 Kemal Kılıçdaroğlu AREA AREDA ASAL @Alfarastirma — Anketler (ve) May 27, 2023

Az IDEA közvéleménykutató tegnap közzétette adatai is ezt a képet erősítik meg, mivel náluk Erdoğan 54,46%, Kılıçdaroğlu pedig 45,54% támogatottságot tudhat maga mögött.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimine dair Amaçlı Örnekleme Metodu ile gerçekleştirilen analizimizi anket verileri ile kamuoyu ile paylaşıyoruz. https://t.co/lYCd4gNzg3 — IDEA (Consultancy) May 26, 2023

Az ORC közvéleménykutató pénteken közzétett adatai alapján azonban Kılıçdaroğlu vezet 51,4%-kal, és őt 48,6%-kal követi csak Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur Oy Tercihleri https://t.co/aewp5684Ki — ORC (ARAŞTIRMA) May 26, 2023

Az ALF közvéleménykutató is hasonló eredményre jutott, mivel náluk 50,3% Kılıçdaroğlu és 49,7% Erdoğan támogatottsága.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Araştırma SonucuHata payı göz önüne alındığında seçimin kıran kırana geçeceği ve seçmenini sandığa götüren tarafın kazanacağı bir seçim olacağını öngörmekteyiz. pic.twitter.com/DYCesoGGmp — ALF (Araştırma) May 27, 2023

A felmérések nagyjának az első forduló előtt sem sikerült eltalálnia a végeredményt, és amint most is látszik, egymástól nagyon eltérő lehetőségeket lehet kiolvasni a legfrissebb adatokból is.

Címlapkép: Recep Tayyip Erdoğan török elnöknek, az iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltjének választási plakátja Isztambulban 2023. május 22-én. MTI/EPA/Erdem Sahin