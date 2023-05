Zeleszkij is felhívta Erdogant

A gratulációhoz hozzáfűzte, hogy Erdogan sokat tette a gabonaegyezmény folytatásáért, amely a globális élelmiszerbiztonság fontos eleme.

A két ország együttműködése fontos a nemzetközi stabilitás szempontjából is és továbbra is közösen fognak dolgozi a régió biztonságáért.

In a phone call, I congratulated on winning the elections. I noted the personal role of President in continuing the grain initiative, which is an important component of global food security. The cooperation between and is important and effectively contributes @RTErdogan