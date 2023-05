Súlyos találat ért egy értékes orosz Sz-400-as rakétakomplexumot Ukrajnában

Valószínűleg Herszon megyéből származó felvételek alapján úgy tűnik, a HIMARS-rendszer súlyos károkat okozott az Sz-400-as 55K6E típusú mozgó vezetési pontjában, vagyis abban a járműben, ahonnan a rakétarendszert irányítják.

: A Russian 55K6A command post of the S-400 AD system was destroyed by the Ukrainian army in Oblast - as claimed, using GMLRS. It is the first recorded loss of this valuable asset and the second loss of the S-400 component - previously a launcher was destroyed. #Ukraine