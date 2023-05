Újra utcára vonultak a szerb tüntetők Zvecsánban

Miközben a KFOR katonái szögesdróttal vették körbe az önkormányzat épületét, a szerbek egy mintegy 250 méteres szerb zászlót feszítettek ki a hivatal előtti téren

– számolt be az eseményekről internetes oldalán a Koha Ditore című pristinai napilap. (A zászló ellenkező irányból orosz zászlónak is nézhető.)

Serbs in Zvecan unfurled a 250-metre-long Russian tricolour in front of the municipal building where KFOR soldiers had arrived.Kosovo's ROSU special forces are also present in the building itself, which is surrounded by barriers.Thousands of demonstrators gathered again pic.twitter.com/HZYUS7DHmm