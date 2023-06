Felvételek: hatalmas robbanás rázta meg Bergyanszkot – lecsaphatott a Storm Shadow?

A robbanást feltehetően egy rakéta okozhatta. Mivel Bergyanszk 130 kilométerre van a frontvonaltól, így például a HIMARS rakéták már nem érik el, valószínűleg egy az Egyesült Királyság által nemrég átadott Storm Shadow rakéta okozhatta a pusztítást.

Az incidensről több felvétel is kering a közösségi médiában.

Major Ukrainian missile strike on the Port of Berdyansk (130 km away from the frontlines).The UKs decision to send Storm Shadow missiles to Ukraine continues to pay off. pic.twitter.com/Jcar2ESCPv