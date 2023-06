Hosszú hallgatás után megszólalt a rejtélyes „Wagner”, miután egy csecsen hadúr beleszállt Prigozsinba

A Reuters szerint Delimhanov a becéző „Zsenya” névvel és tegezve szólította meg Prigozsint.

Ha nem érted, lépj kapcsolatba velünk, mondd meg, hol és mikor, és elmagyarázzuk neked, amit nem értesz

– mondta videóüzenetében Delimhanov.

Olyan bloggerré váltál, aki az egész világnak ordít és kiabál a problémákról. Hagyd abba a kiáltozást, üvöltözést és ordibálást!

– üzente a csecsen hadúr Prigozsinnak.

Delimhanov szavaira meglepő módon nem Prigozsin, hanem a Wagner csoport névadója és alapítója, Dmitrij Utkin egykori katonai hírszerző tiszt reagált. Utkin hívójele a „Wagner” volt, innen a csoport neve. A név természetesen a neves német zeneszerzőre, Richard Wagnerre utal, aki a nácik és személyesen Adolf Hitler egyik kedvenc zeneszerzője volt. Utkin, akit régóta nem lehetett látni és hallani nyilvánosan, testére több náci jelképet is tetováltatott.

Honnan ez a szemtelenség? Honnan veszed magadnak a bátorságot, hogy a „te” és a „Zsenya” megszólítást használd?

– mondta Utkin egy Prigozsin által közzétett Telegram-üzenetben.

Mi mindig készen állunk beszélni, mint „férfi a férfivel”. Ezenkívül az első és a második csecsen háborúból ismerjük egymást

– jegyezte meg „Wagner”.

Hozzátette azt is, „már a harmadik világháborúban vagyunk”, és bizonyos embereket falhoz kellene állítani, mivel szégyent hoztak az orosz haderőre. Megjegyezte, a Wagner csoport soha nem pánikolt, nem pánikol és nem is fog pánikolni.

