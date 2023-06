Reagált Ukrajna Orbán Viktor reggeli rádióinterjújára

Keleten a helyzet változatlan, a háború nagyon durva fázisába lépett

– mondta Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjúban.

A küszöbönálló ukrán ellentámadással kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette:

Ha támadok, háromszor akkora veszteségem lesz, mint annak, aki védekezik.

Mivel Oroszország lakossága jóval nagyobb, mint Ukrajnáé,

ilyen körülmények között nagy hadászati támadásokat indítani az vérfürdő.

Ezért Orbán Viktor szerint mindent meg kell tenni azért, hogy meggyőzzék a feleket a tűzszünetről és a tárgyalásokról.

Egyébként rengeteg életet fogunk elveszíteni

– mondta a kormányfő.

Szavaira Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója válaszolt a Twitteren.

Podoljak azt írta:

Orbán Viktor abszurd nyilvános álláspontja ismét demonstratív módon sérti az Európai Unió értékeit és általában a nemzetközi jogot. Ez Európa szándékos megalázása és Oroszország terrorista akcióinak elnézése. Ez az agresszor szándékos igazolása és bátorítása Ukrajna/Európa további rombolására...

Podoljak szerint itt az ideje, hogy Magyarország felismerje, Ukrajna az ellentámadással saját területeit és lakosságát szerzi vissza, „ez pedig igazságos és kötelező”.

Szerinte ha a magyar miniszterelnök valóban aggódik az áldozatok miatt, akkor hívja fel „barátját, Putyint” és kérje meg, hogy vonja ki az orosz erőket Ukrajna nemzetközileg elismert területéről.

És akkor vége a háborúnak. Nincs több áldozat. Egyedül a megszálló fegyveres erejének és felszerelésének teljes kivonása a háború befejezésének előfeltétele. Hallott valaki ilyen felhívást Orbántól Oroszországhoz?

– zárta posztját az ukrán elnöki tanácsadó.

The absurd public position of once again demonstratively insults the values of the European Union and international law in general. This is a deliberate humiliation of Europe and condonation of Russia's terrorist actions. This is a deliberate justification of the @PM_ViktorOrban