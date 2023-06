Videó: alaposan elintézték az ukránok Oroszország legmodernebb tankját

A harckocsival az ukrán 45-ös számú tüzérségi dandár végzett, az erdőben rejtőzködő járművet egy drón észlelte. A jármű geolokációval foglalkozó bloggerek szerint Kuzminye térségében állomásozott.

Azt nem tudni, pontosan milyen fegyvert használt az ukrán haderő a harckocsi megsemmisítéséhez, de az jól látszik a felvételen, hogy a harcjármű lőszerrobbanást szenvedett.

: A Russian T-90M tank was destroyed by artillery fire of the Ukrainian 45th Artillery Brigade somewhere in Oblast. #Ukraine