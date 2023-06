Asztalon a javaslat: jöhetnek a bevándorlási kvóták, bírság vár a nemteljesítő EU-s államokra

A múlt héten az Európai Bizottság új javaslattal állt elő a szervezet egyik legvitásabb ügyében. A szervezet kvótákat akar meghatározni, az ezt elutasító tagállamoknak bevándorlónként 22 000 eurót kellene fizetnie.

Az Európai Bizottság új javaslattal igyekszik megoldást találni az illegális bevándorlás problémájára. Ennek lényege, hogy a szervezet a már az unió területére lépett bevándorlókat igyekszik elosztani az uniós tagállamok között. Minden olyan állam, amely elutasítja az áthelyezést, 22 000 eurót (körülbelül 8,1 millió forint) fizetne minden egyes be nem fogadott bevándorló után. A témát megvitatják a június 8-9. között Luxemburgban tartott Bel-, és Igazságügyi Tanács ülésén is.

A bejelentés a soros svéd európai uniós elnökség végére esik, és Stockholm célul tűzte ki a 2015-2016-os migrációs válság óta megoldatlan kérdés megreformálását. Korábban a migrációs kérdések hiába voltak az uniós témák fősodrában, kevés érdemi lépés történt.

Az Európai Határ-, és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatai szerint az idei évben csak januártól áprilisig összesen 80 700 illegális határátlépő érkezett az Európai Unió határain belülre. Ez a szám a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva 30%-os emelkedést jelent.

A jelenlegi elképzelés szerint eleinte 30 000 illegális bevándorlót - amely később akár 120 000 főre emelhető - lehetne így a túlterhelt déli országokból áthelyezni a többi uniós országba. Jelenleg Spanyolország, Olaszország, Málta, Görögország és Ciprus van a legnagyobb migrációs nyomás alatt.

Nincs egyetértés a javaslattal kapcsolatban az unión belül, közép-európai országok egy csoportja elutasítja a kezdeményezést. Lengyelország több tisztviselője is ellenérzéseit közölte, Piotr Müller a lengyel kormányszóvivő leszögezte, országa álláspontja változatlan maradt a kérdésben, ellenzik az erőltetett betelepítéseket, ugyanígy fogalmazott Mariusz Kamiński belügyminiszter is. Varsó álláspontján osztozik Horvátország, Szlovákia és a magyar kormány is.

A kép forrása: Marco Di Lauro/Getty Images