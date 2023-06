Érkeznek a videók az ukrajnai gátrobbanásról: víz alatt a Dnyeper-parti települések

Kedd hajnalban átszakadt a Nova Kahovka-i gát Ukrajnában. Azt egyelőre nem lehet biztosra tudni, hogy a harcoló felek szándékosan pusztították-e el az építményt, vagy a korábban elszenvedett károk után a Dnyeper tetőzése miatt adta meg magát a gát, viszont folyamatosan érkeznek be a videók az áradás által okozott károkról.

Az első felvételen Nova Kahovka központja látható, ahol békésen úszkálnak a hattyúk a városháza épülete előtt.

Swans are currently swimming around the administrative center in Nova Kakhovka. https://t.co/L6lIqiqjto — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Egy másik, drónról készült felvételen jól látszódik az, hogy a Dnyeper keleti partján fekvő város part menti területe teljesen víz alá került.

Homes are already under water on the left bank of the Dnipro river downstream from the dam that fascist Russia detonated at night. Critical water levels are expected in about 4 hours. Last year, Ukraine warned Russia had wired the dam with explosives. pic.twitter.com/CFW9BT0amx — Igor (Sushko) June 6, 2023

A gáttól északra fekvő víztározóban már kora reggel látványosan csökkent a vízállás.

Additional footage from behind the dam breach. It's large, with water levels already appearing to drop in the reservoir. pic.twitter.com/ReJExL20im — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

A drónokról készült fotókon az is látszódik, hogy Herszon part menti részeit szintén elöntötte a víz.

Arról is érkeztek felvételek, hogy a harcoló felek által a Dnyeper partján elhelyezett aknákat kimosta az áradás.

: the floodwater coming from Nova Kakhovka is clausing mines placed on the banks of the to surface, making the situation much more dangerous. #Ukraine — Thomas (van) June 6, 2023

