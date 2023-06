Nemzetközi válasz érkezett a Nova Kahovka-i gátrobbanásra: vannak, akik már háborús bűncselekményt emlegetnek

Megdöbbentett a Nova Kakhovka-i gátat ért példátlan támadás

- írta Charles Michel.

A polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűncselekménynek minősül - és Oroszországot és megbízottjait felelősségre fogjuk vonni.

- tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

Az incidens - amelyért Oroszország és Ukrajna egymást okolja - szóba kerül az EU Tanács következő brüsszeli csúcstalálkozóján, ahol "több segítséget javasolnak majd az elárasztott területeknek" - mondta Michel.

Will raise the issue at June and propose more assistance to the flooded areas. My thoughts with all the families in affected by this catastrophe. #EUCO