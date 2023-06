Nyugati fegyverek segítségével foglalták vissza Novodonyecket az ukránok, nagy árat fizettek érte

Korábban beszámoltunk róla, hogy a donyecki szakadárok egyik parancsnoka, Alekszandr Hodakovszkij elismerte: sikereket értek el az ukrán fegyveres erők Novodonyeck térségében.

A Rybar Telegram-csatorna értesülései szerint a támadás ékét alkotó páncélos egységeknek olyannyira sikerült meglepniük az orosz csapatokat, hogy azok teljesen kiszorultak a településről.

Russian Sources are reporting that the Ukrainian Armed Forces launched an Offensive Operation earlier today along the Vuhledar Front utilizing Mechanized Infantry and what initially was claimed to be Leopard 2 Tanks but now appears to have actually been French AMX-10 RC pic.twitter.com/Jy098cubmk