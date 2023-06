Az áradás közepette új felhasználási módot találtak a drónoknak az ukránok

Az eddig is ismert volt, hogy az ukrán drónpilóták nem csak az orosz katonák bombázására, valamint a tüzérségi tűz korrigálására használják a polgári drónokat.

Korábban láthattunk példát arra, hogy ellátmányt dobtak le az apró eszközökkel a saját csapataiknak, ahogyan arra is, hogy a magukat megadó orosz katonáknak üzentek velük.

A kahovkai víztározó gátjának átszakadása miatt valószínűleg emberek százai rekedtek az elárasztott part menti településeken és úgy tűnik, hogy a drónok egy részét most az ő ellátmányozásuk érdekében veti be Kijev.

