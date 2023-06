Rengeteg kínai katonai repülőgép indult meg Tajvan felé - Készültségbe helyezték a légvédelmet

Csütörtök hajnalban Tajvan aktiválta a védelmi rendszereit azután, hogy kínai repülőgépek az ország délnyugati részén beléptek a sziget Légvédelmi Azonosítási Zónájába (ADIZ). A tajvani légtérbe már nem hatoltak be.

Since 0500 (UTC+8) today (Jun. 8), 37 PLA aircraft, including J-11, J-16, H-6, YU-20, and AWACS, have successively entered Taiwan's SW airspace. Several aircraft entered the western Pacific through Taiwan's SE airspace for long-range aerial reconnaissance training. {:url}