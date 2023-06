Egészen elképesztő felvételek: újabb rohamra indult Ukrajna, még több páncélos veszett oda Orihivnál

Korábban már beszámoltunk róla, a tegnapi napon, Orihiv környékén indított ukrán offenzíva alighanem a háború egyik legsúlyosabb veszteségét jelentette Kijev számára. A harctéren halomban álltak a kilőtt és elhagyott amerikai M2 Bradley gyalogsági harcjárművek és több Németország által adományozott Leopard 2A6 páncélos is.

A most közölt legújabb felvételek szerint azonban a súlyos veszteségek ellenére újabb, legalább 5 darab M2 Bradleyből álló konvoj jelent meg a térségben. Az orosz tüzérség munkájának eredményeként, pedig legalább egy Bradley megsemmisült, további négy sérült példányt pedig hátrahagytak kezelői.

: At least one Ukrainian M2A2 Bradley ODS-SA IFV was destroyed by the Russian army in Oblast as a result of ammunition detonation. Four more damaged Bradleys were abandoned after trying to move through previously abandoned vehicles. #Ukraine