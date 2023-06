Állítólag felrobbantották az ukránok az orosz Keleti Harccsoport főhadiszállását

Az ukránok egy Storm Shadow rakétát lőttek ki az állítólagos orosz műveleti központra, ez a brit rakéta Ukrajna legnagyobb hatótávolságú fegyvere.

Az eddig publikált felvételeken az látható, hogy lángol egy elegáns épület Scsaszlivceve településen, azt nem lehet tudni, hogy valóban itt volt-e az orosz Keleti Harccsoport főhadiszállása.

Ukrainian Storm Shadow missile strike on the Russian command post of the Vostok group on the Arabat Spit, Kherson region. pic.twitter.com/nfN9EQRICS

Vlagyimir Szaldó, Herszon megye oroszok által kinevezett kormányzója elismerte a támadás tényét, azonban azt állította, hogy az ukránok egy menekülttábort lőttek szét, ahova a Nova Kahovka-i gátrobbanásból következett árvíz túlélőit szállásolták el.

Egyes források szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt az épületet látogatta meg áprilisban, de ezt a videók alapján nem lehet egyértelműen megerősíteni.

Putin visited the HQs of the Russian Armed Forces in the occupied Kherson and Luhansk directions in Ukraine. pic.twitter.com/eg5KoY6TjQ