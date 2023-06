Biztosra akartak menni az oroszok: ráküldtek egy Lancetet az ukrán Leopard 2A6-osra

Az alábbi felvétel egy orosz Telegram-csatornáról származik, Julian Röpcke német újságíró osztotta meg. Az oroszok egy Lancet-családba tartozó kamikaze-drónnal támadnak egy elhagyott ukrán Leopard 2A6-os harckocsit.

A videó valószínűleg több napos, de csak most került elő.

As expected, the abandoned Western weapons are being hit again and again by the Russians to destroy them for good.Here, one of the left on the battlefield Leopard 2A6 is being hit by a Lancet drone and catches fire.My estimate is that this happend AFTER the battle was over.