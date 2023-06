Videót rakott ki az orosz védelmi minisztérium: súlyos ukrán veszteségek látszanak rajta

Az elmúlt napokban több támadást is megkísérelt az ukrán haderő Tokmark és Orihiv térségében – az akciónak súlyos veszteségei voltak, áttörésről egyelőre nincs hír. Tegnap délután számos felvétel jött azokról a veszteségekről, melyeket az ukrán fegyveres erők Orihiv térségében szenvedtek el: a támadás során számos értékes NATO haditechnikai eszköz odaveszett.

A most közölt felvételeken M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek, Leopard 2-es harckocsik, Humveek, MRAP-ek, egy szovjet harckocsi, valamint egy aknamentesítő jármű láthatók.

Russia's Ministry of Defence: A close-up view of a fraction of the destroyed Western hardware supplied to the Neo-Nazis of the Kiev regime pic.twitter.com/2kghsg14Tl