Bahmutnál jól halad az ukrán offenzíva, délen azonban komoly gondokba ütköztek - Háborús híreink vasárnap

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt szombati jelentésében arról írt, hogy orosz katonai bloggerek állításai szerint az ukrán erők taktikai előnyben vannak az éjszakai támadásokat illetően a Nyugat által biztosított, kiváló éjszakai optikai rendszerekkel ellátott felszereléseknek köszönhetően.