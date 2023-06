Betörte a csecsen kommandósokat a Kreml: elsőként fogadtak hűséget Sojgunak

Az orosz védelmi minisztérium szombaton rendelte el, hogy az orosz hadsereggel szövetséges milíciák is szerződést írjanak alá a Védelmi Minisztériummal. Szergej Sojgu, az orosz védelmi miniszter elsősorban a korábban Bahmutban tevékenykedő Wagner ellenőrzésére hozta meg a döntést. A kormányzat szerint ezzel javulni fog a kommunikáció, és ugyanazokat a juttatásokat kaphatják meg az irreguláris erők is, mint az ország törvényes hadserege.

Apti Aludinov, a csecsen félkatonai Ahmat különleges műveleti osztag parancsnoka jó ajánlatnak nevezve aláírta a megállapodást. Ezzel vállalta, hogy a szervezet július 1-től már hivatalosan is Szergej Sojgu alá fog tartozni. A megállapodást a Donyeck megyei Marinka mellett írták alá, ami jelenleg az Ahmat csoport fő műveleti helyszíne. A megállapodásra korábban Ramzan Kadirov, csecsen vezető is áldását adta.

Jevgenyij Prigozsin – a Wagner csoport vezetője – régóta az orosz hadvezetést okolja az orosz hadműveletek vártnál jóval kisebb sikerességért. A mostani tervezetet is elutasítással fogadta, kijelentette, hogy a Wagner csoport zsoldosai nem fognak semmiféle szerződést kötni Sojguval.

Korábban nagy egyetértés látszott Ramzan Kadirov és Jevgenyij Prigozsin között, azonban az elmúlt hetekben a két oroszbarát milícia vezetése távolodni látszik, egy csecsen hadúr és a Wagner névadója is élesen vitába került egymással. Miközben Prigozsin mára az orosz katonai vezetés legnagyobb kritikusává lépett elő, addig Kadirov tartózkodott a hasonló kritikák megfogalmazásától.

Az Institute Study of War (ISW) szerint a csecsenek már eddig is a háború aktív részesei voltak, az utóbbi időben inkább a frontvonal mögött tevékenykedtek. Feladatot kaptak Liszicsanszkban, Szeverodonyeckben és Mariupolban is, de újra növekszik a fronton is a szerepük.

