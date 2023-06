Itt van Amerika legújabb tankja – Lerántották a leplet az M10 Bookerről

Az Egyesült Államoknak a korai 2000-es évek óta nincs könnyűtankja, ekkor vonták ugyanis ki szolgálatból az utolsó M551 Sheridan harckocsikat.

2015-ben az Egyesült Államok új programot indított azzal a céllal, hogy több amerikai fegyvergyártó könnyű-harckocsi prototípusai közül választani tudjanak egyet, mellyel bővítik majd az amerikai hadsereg (és potenciálisan más fegyvernemek) arzenálját. A Mobile Protected Firepower (MPF) tender befutója az Abrams harckocsikat is gyártó General Dynamics Land Systems Griffin II-es könnyű harckocsija lett.

Az Egyesült Államok hadsereg a hétvégén leplezte le hivatalosan is az új harckocsit: M10 Booker névre fog hallgatni. A jármű két amerikai hősi halottról kapta a nevét: Robert Booker közlegény a második világháború tunéziai hadszínterén, Stevon Booker törzsőrmester az iraki háborúban esett el.

Incredible. The U.S. Army has unveiled the namesake of its newest tank, the M10 Booker.SSG Stevon Booker was a tank commander during the Thunder Run to Baghdad, where he engaged numerous enemy vehicles until his MG broke down at which point1|2 pic.twitter.com/G7RdubGNEZ