Felvételek: az oroszok egy Huskyt és egy Massifot, az ukránok egy T-80BVM-et zsákmányoltak

Több mint egy hete tart Ukrajna régóta tervezett ellentámadása, az eddigi felvételek alapján úgy tűnik, mind az oroszok, mind az ukránok komoly veszteségeket szenvednek.

Nemrég új videók kerültek elő a harctéri fejleményekről: a felvételeken az oroszok és ukránok egyaránt hadizsákmánnyá vált ellenséges járműveket mutatnak be.

Ezen a videón orosz katonák vesznek szemügyre két brit gyártmányú aknavédett páncélozott járművet (MRAP), egy Husky-t és egy Mastiffot.

Captured British armored vehicles Husky TSV and Mastiff PPV, which are being inspected by soldiers of the assault detachment pic.twitter.com/leT70wbF8M

Ezt a videót pedig az ukránok készítették: egy tavaly modernizált T-80BVM harckocsit zsákmányoltak az orosz haderőtől.

: A Russian T-80BVM obr. 2022 tank was captured by the Ukrainian Army in Oblast. This is the first confirmed capture of this type, which received more ERA protection and worse thermal optics compared to the original T-80BVM. #Ukraine