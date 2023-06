Felvételek: elkapta az orosz szpecnaz a Belgorodba betörő ukrán tankokat

A múlt héten újabb betörést hajtott végre a Kijevhez lojális Szabad Oroszország Légió Belgorod területére. Az akció során harckocsikat is használtak, melyeket minden bizonnyal az ukrán fegyveres erőktől kaptak.

Pár órája friss felvételek kerültek elő, melyeken az látható, hogy a betörésben használt ukrán harckocsikat az orosz különleges erők katonái semmisítik meg. A videókon a harcjárművek már elhagyott állapotban láthatók, a kijevpárti harcosok jó eséllyel túlélték a szpecnazzal való összecsapást. Harcjárműveik viszont nem úszták meg: az orosz kommandósok kézigránátokkal semmisítik meg az elhagyott technikai eszközöket.

Russian Spetsnaz checking the T-80BV tanks that were abandoned by RDK near Novaya Tavolzhanka (Belgorod region) on June 7th. After the inspection they blew those tanks up with grenades. https://t.co/WDkio3bWN8